Volo rimandato, fumata bianca slittata: Vidal e l'Inter devono aspettare ancora

Il volo è rimandato. Ma in maniera abbastanza clamorosa: Arturo Vidal stava letteralmente per imbarcarsi dall'aeroporto El Prat di Barcellona, alla volta di Milano. A un passo dal gate, la chiamata: niente da fare, almeno per ora. Volo privato annullato, salvo sorprese soltanto rimandato. Per l'Inter c'è ancora da attendere.

Questione aperta. Dalla Spagna, legano la trattativa Vidal a quella per la cessione di Godin. Dal punto di vista normativo, tesserare un calciatore extracomunitario come il cileno non è un problema. A frenare l'abbraccio tra King Arturo e Antonio Conte, in questo momento, sembra esserci soprattutto un cavillo di natura fiscale. Emerso quando tutto sembrava destinato al lieto fine: "La cessione procede", ha spiegato il ds blaugrana Planes nel corso della presentazione di Pjanic. Procede sì, ma al netto dei cavilli verrebbe da dire: per ora la fumata bianca è solo slittata.