WeLoveYouRom: i tifosi dell'Inter con Lukaku. Che risponde con orgoglio

Romelu Lukaku è forse il giocatore dell’Inter che ha accusato di più il colpo della sconfitta subita in finale di Europa League contro il Siviglia. L’attaccante belga, forse il nerazzurro migliore in stagione, aveva portato in vantaggio la formazione di Antonio Conte in avvio di gara, ma aveva poi firmato la sfortunata deviazione per il definitivo 3-2 degli andalusi. Da allora l’attaccante si era chiuso nel silenzio. Un silenzio assordante, visto che Lukaku è solito esprimere sempre le proprie sensazioni attraverso i social. I tifosi, però, non lo hanno lasciato solo e hanno lanciato l’hashtag #WeLoveYouRom, finito al primo posto nelle tendenze su Twitter. L’obiettivo era quello di far sentire la propria vicinanza al giocatore, sollevandolo da ogni responsabilità per l’errore di Colonia. Anche l’Inter si è unita alla campagna, dedicando all’attaccante un post con lo stesso hashtag.

A quel punto anche Lukaku ha rotto il silenzio: "Prima di tutto voglio dire grazie per tutto quello che avete fatto per me e la mia famiglia. Quest'anno come squadra siamo cresciuti molto insieme ed è un onore rappresentare un club che amo da quando sono bambino. Sì, quello che è successo nel finale mi ha fatto incazzare, ma mi batterò. Non ho mai avuto niente nel modo più semplice nella vita, come molti di voi sanno, e questa esperienza mi renderà più forte. Una cosa è certa: l'Inter non è morta, e questa esperienza ci renderà migliori come squadra! C'è unità e stiamo andando nella giusta direzione. Ai fan voglio dire grazie, per essere così solidali in ogni partita in casa o in trasferta, vi voglio bene ragazzi. Apprezzo i messaggi che ho ricevuto. Torneremo sempre. Forza Inter”, le parole del belga. Che è pronto a ripartire tra meno di un mese più forte che mai.