Zero punti in tre partite: la media da retrocessione del Toro spiazza anche mister Giampaolo

vedi letture

Zero punti in tre partite per il Torino, come non succedeva dal lontano 2003: l'anno della sciagurata retrocessione. Non è bastato ai granata andare in vantaggio dopo appena 4 minuti con un rigore trasformato alla perfezione da Belotti, neanche ripristinare l'equilibrio in apertura di ripresa col solito 'Gallo' (leggi qui le pagelle di TMW del Torino!) e giocare un secondo tempo molto generoso. Contro il Cagliari, tra le mura amiche, il Toro ha regalato un tempo e una fascia (la sua destra, sinistra per i rossoblù) senza riuscire a conquistare i suoi primi punti stagionali: 2-3 il risultato finale del match casalingo.

"Sinceramente contavo di fare un po' meglio", ha ammesso l'allenatore Marco Giampaolo a fine partita. Se la sua squadra resta un cantiere aperto, questi tre ko - arrivati per motivi e contro avversari diversi - non possono infatti che accendere un campanello d'allarme...