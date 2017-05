ESCLUSIVA TMW - Pieri: "Bravo Guida, rosso a Di Bello"

© foto di Federico De Luca

"È stata una giornata normale, a parte Di Bello in Lazio-Inter dove c'erano due rigori per i biancocelesti per falli su Keita. Errori che pesano". Così a TuttoMercatoWeb l'ex arbitro Tiziano Pieri per la rubrica Il Cartellino Rosso.

Pochi dubbi: rosso a Di Bello.

"Si. Chiaro. E sono sorpreso, ha finito male. Ripartirà il prossimo anno".

Il migliore della settimana?

"Guida. Ha gestito bene Genoa-Torino, una partita delicata. E Guida l'ha diretta nel migliore dei modi".