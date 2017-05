ESCLUSIVA TMW - Pieri: "Bravo Mariani, rosso a Irrati"

© foto di Federico De Luca

"Nel complesso è stata una giornata positiva, buona, con qualche errore fisiologico. Hanno risposto bene nelle partite più importanti sia Rocchi in Atalanta-Milan che Banti in Roma-Juventus". Così a TuttoMercatoWeb l'ex arbitro Tiziano Pieri per la rubrica Il Cartellino Rosso.

Il migliore della settimana?

"Dico Mariani, un arbitro che ha grandi prospettive. Mi ha colpito una finezza: sul 3-0 del Cagliari sull'Empoli, brutto fallo di Bellusci a Tachtsidis a centrocampo e lui è stato bravo a concedere il vantaggio da cui è scaturito il gol di Farias. Oltre a dare il vantaggio la finezza è stata non dimenticarsi del regolamento con l'ammonizione. Spero che possa crescere piano piano".

Cartellino rosso a...?

"Irrati e l'assistente Vuoto in Torino-Napoli: due falli netti da rigore non fischiati agli azzurri. L'assistente aveva campo aperto in occasione di un fallo di mano palese di Molinaro e poi nel secondo tempo per uno sgambetto di Rossettini su Insigne. Irrati resta comunque un arbitro bravo e con grandi margini".