ESCLUSIVA TMW - Pieri: "Orsato resta top. Bravo Rocchi, rosso a Di Fiore"

© foto di Federico De Luca

"È stata una giornata con qualche errore, abbiamo capito che anche Orsato è umano. Ma se si mettono in dubbio le capacità di un arbitro come lui allora siamo alla frutta. I campioni sbagliano, Orsato ha sbagliato. Ma questo non cambia di un millimetro il mio giudizio nei suoi confronti, probabilmente non è stato aiutato dall'addizionale". Cosi a TuttoMercatoWeb l'ex arbitro Tiziano Pieri per la rubrica Il Cartellino Rosso.

Entriamo nel dettaglio: quel rigore...

"Chi era allo stadio e chi ha visto le immagini in presa diretta ha avuto l'impressione che fosse rigore. Ma si è parlato più di Orsato che di Strootmann, autore di una simulazione di cattivo gusto e non è la prima volta che fa queste cose. Avrei preferito sentire parlare più del giocatore che dell'arbitro".

Il migliore della settimana?

"Rocchi. Ha diretto Inter-Napoli in maniera spettacolare, confermandosi ancora una volta come uno dei migliori".

Cartellino rosso a...?

"Di Fiore. Ha segnalato in Atalanta-Juventus un fuorigioco di Mandzukic che in realtà era in posizione regolare. Il cartellino lo divide a metà con l'arbitro Guida".