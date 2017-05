ESCLUSIVA TMW - Pieri: "Rocchi top dell'anno, male Mazzoleni"

© foto di Federico De Luca

"È stata un'annata con alti e bassi, bisogna lavorare in maniera diversa puntando sui giovani. Rocchi, Rizzoli e Orsato non sono eterni". Così a TuttoMercatoWeb l'ex arbitro Tiziano Pieri analizza la stagione arbitrale per la rubrica Il Cartellino Rosso.

Il miglior della stagione?

"Rocchi per regolarità. Ha sbagliato veramente poco. Sta meritando quello che sarà il suo canto del cigno, ossia i prossimi Mondiali. Metterei poi al secondo posto Orsato, anche se non è stata la sua miglior stagione ma quando arbitra male lo fa sempre meglio della media. Al terzo posto direi Mariani Fabbri, autori di un ottimo campionato. Merita un premio alla carriera invece Rizzoli: ha fatto tutte le finali più importanti, un vanto per l'Italia".

Il peggiore?

"Ne cito due: Mazzoleni e Massa che non è cresciuto come avrebbe dovuto, mi auguro cambi marcia".

Gli arbitri del futuro?

"Uno dei più bravi pur non essendo giovanissimo è Manganiello, non è giovanissimo ma è un potenziale grande arbitro. Dovrebbe approdare al Can A anche Pasqua, ha ottimi margini di miglioramento".