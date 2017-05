ESCLUSIVA TMW - Pieri: "Rosso a Valeri e Mihajlovic, bravo Mazzoleni"

© foto di Federico De Luca

"È stata una giornata complicata per gli arbitri, vedi il derby di Torino e Genova dove Damato non ha dato un rigore palese al Grifone". Così a TuttoMercatoWeb l'ex arbitro Tiziano Pieri per la rubrica Il Cartellino Rosso. "Giusto invece - prosegue Pieri - il rigore per l'Inter. Segnalazione precisa e puntuale, ma avrei preferito che il direttore di gara fosse stato preciso e puntuale anche in occasione dell'episodio per il Genoa".

Il migliore della settimana?

"Direi Calvarese, ha arbitrato Empoli-Bologna e ha riscattato alcune prestazioni negative di questo campionato".

Cartellino rosso a...?

"Valeri. Ho sentito pareri discordanti anche tra ex arbitri, ma l'episodio di Acquah è inequivocabile: prende il pallone, poi travolge Mandzukic con la gamba di richiamo. Dalla sua posizione Valeri avrebbe anche potuto fischiare fallo, ma non sanzionare il provvedimento disciplinare. Per un arbitro come lui è un errore. I criteri che determinano la fallosità e la conseguente azione disciplinare sono determinati dalla vigoria fisica che mette il calciatore durante un intervento. Vigoria sproporzionata=espulsione. Non è questo il caso. Nel caso di Acquah vi è mancanza di attenzione, quindi negligenza. Il cartellino rosso va anche a Mihajlovic per le eccessive proteste, non è stato un bel vedere".