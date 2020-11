Allegri, Sarri e gli altri. Quando i grandi restano fermi, aspettando la giusta chiamata

Sette degli ultimi dieci scudetti sono fermi. Ai box, non in panchina. Se prendiamo l’ultimo decennio della Serie A, sei volte il titolo è andato a Massimiliano Allegri. Il suo nome, tra quelli che abbiamo raccontato in una giornata dedicata principalmente agli allenatori, è l’assenza più clamorosa. Passi un anno sabbatico, dopo un lustro di vittorie e fatiche, ma com’è possibile che uno come il livornese sia ancora fermo? È un autentico mistero: a lungo è stata ipotizzata una sua avventura all’estero, soprattutto al PSG che fin qui ha però insistito con Tuchel. Ora si riaffaccia l’ipotesi Inter, dopo Conte come è accaduto alla Juve, se il salentino non invertirà la rotta e i nerazzurri decideranno di cambiare.

Sarri, Spalletti Pochettino e gli altri. Non solo Allegri, perché di quei sette scudetti uno, l’ultimo, è nella bacheca di Maurizio Sarri. Salutato anzitempo dalla Juventus, per incompatibilità più che mancanza di risultati. Un epilogo ancora difficile da decifrare, perché Sarri potrebbe aver mancato il grande salto, ma in fin dei conti ha vinto. Con lui, un terzo toscano come Luciano Spalletti: non ha vinto quanto i colleghi, ma è una certezza per chi punta almeno alla Champions League. Entrambi, probabilmente anche per ragioni territoriali, sono stati avvicinati alla Fiorentina: non se n’è fatto nulla, aspettano il prossimo turno. Grandi fermi in Italia, ma non soltanto. Perché da novembre 2019 anche Mauricio Pochettino è un fantasma che si aggira su qualsiasi panchina vacillante delle big mondiali. Ed Ernesto Valverde, silurato dal Barça, ha pur sempre in palmares due campionati spagnoli consecutivi vinti coi blaugrana.

O forse il mistero non c’è. Perché, se a questi allenatori se ne affiancano anche tanti altri che meriterebbero una menzione (per citare due italiani tra i vari: Mazzarri e Ballardini), la differenza sta nello status. Onore e onere: più sei grande, più il campo si restringe. Più la sfida dev’essere quella giusta. È la condanna di chi ha vinto o almeno convinto, raggiunto l’Olimpo del calcio. Per tornare ad Allegri: potrebbe sembrare incomprensibile che non abbia una panchina e probabilmente lo è, ma è un pilota da fuoriserie e non tante le squadre lo sono. È il rischio di chi diventa grande, e deve attendere sfide alla propria altezza.