Caputo può essere il nuovo Schillaci?

vedi letture

Sulla carta non ci dovrebbe essere spazio per degli outsider. Perché Ciro Immobile è la Scarpa d'Oro 2020, mentre Andrea Belotti fa parte del gruppo da anni, con discreti risultati, pur non ottimi. Invece Francesco Caputo sogna una chance, in due anni si gioca sia una convocazione all'Europeo che una al Mondiale, impensabile in tempi normali, possibile invece per il Covid. I suoi gol al Sassuolo sono tutt'altro che banali, sia per quantità che per qualità, l'intenzione di sperare in una convocazione c'è, quella di mettere in difficoltà l'allenatore anche.

Fin qui gli elementi che ogni giocatore potrebbe ripetere, quasi a pappagallo. La sensazione invece è che voglia ripetere le gesta di Totò Schillaci, Mondiali 1990, quando un outsider mise in panchina Gianluca Vialli facendo sognare l'Italia calcistica in quell'estate da sogno. Caputo può legittimamente sperarci, dopo una carriera da operaio del pallone, diventato attualmente la principale alternativa a due bomber che, in azzurro e per motivi differenti, non hanno mai infiammato la folla, anche perché legati al fallimento del Mondiale 2016.