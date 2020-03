Ceferin e le linee del fuorigioco più spesse. Ma cosa significa?

vedi letture

Le parole di Aleksander Ceferin a Sky Sports racchiudono un pensiero che alla UEFA hanno da qualche tempo. Cioè che il fuorigioco di qualche centimetro in realtà non lo sia. Perché la vecchia regola parlava di sbandierare in caso di posizione di offside, ma non se ci fosse un ragionevole dubbio. Insomma, in caso non fosse stato chiaro, allora era meglio tenere giù la bandierina rischiando anche la topica. Invece la situazione attuale è democratica: impossibile fare figli e figliastri, se la tecnologia ti porta ad avere una infallibilità pressoché totale.

LE LINEE SPESSE - Cosa significa? Vuol dire che verrà tollerato un certo margine di fuorigioco? Perché Ceferin parla di "un centimetro", quindi la domanda che viene subito in mente è: qual è la tolleranza per affermare che è fuorigioco oppure no? Bastano cinque? Dieci? Cinquanta? Due metri? Oppure si ritornerà alla luce degli anni novanta? Probabilmente è un modo per far capire che non si possono tracciare linee immaginarie da una spalla o dalla testa, andando a fare differenza fra un difensore e un attaccante.

RISCHIO DI SBAGLIARE - A questo punto, visto che la UEFA aveva parlato di nuove regole per dare una mano al gioco offensivo, è possibile che ci sia una tolleranza più alta e "comune" per tutti, magari utilizzando la tecnologia al suo massimo, come già fatto. Impossibile poi non dare adito a nuove polemiche, ma - pur non piacendo a tutti - questo metodo era politicamente ineccepibile, visto che sarebbe stato uguale per tutti, sempre, seppur per una questione di centimetri.