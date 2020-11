Certi cicli non finiscono. Il PSG e il sostenibile peso del successo

vedi letture

I cicli fanno paura, a chi li fa e chi li subisce. Condannano al successo, a mantenere alta l'asticella e a non lasciare nemmeno le briciole agli avversari. Allo stesso tempo, rappresentano un'evidente falla nel sistema, che si presenta sbilanciato: la struttura delle competizioni non è equilibrata, a differenza di quello che accade negli ordinamenti "sani", dove la ricchezza e le vittorie sono meglio distribuite. È vero che l'assioma "chi più spende, più vince" non è sempre rispettato, ma nella maggior parte dei casi gli investimenti (e la bravura della classe dirigenziale) aiutano a tracciare solchi profondissimi. Gli esempi della Juventus, del Bayern Monaco e del Paris Saint-Germain sono emblematici: tre società forti e sane, che hanno fatto terra bruciata anche grazie all'assenza di progettualità sul lungo periodo delle rivali. Il fair-play finanziario e la crisi economica del calcio hanno fatto il resto.

I parigini, in particolare, si sono inseriti in una fase di transizione della Ligue 1, alla ricerca dell'erede del Lione che aveva dominato il primo decennio del nuovo millennio. Nasser al-Khelaifi e Leonardo hanno costruito in poco tempo una vera e propria corazzata, inarrivabile in patria e sempre (o quasi) competitiva in Champions League.