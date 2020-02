vedi letture

È già ultima spiaggia per Brescia e Napoli

Meglio l'Europa League del Barcellona. La frase di Gennaro Gattuso è forse pretattica, perché un allenatore può legittimamente pensare che sia un fallimento più grande, per il Napoli, fallire l'aggancio alla zona UEFA rispetto all'impresa di arrivare ai quarti di finale battendo i marziani, Messi, Griezmann e compagnia. Ma la realtà è che siamo già all'ultima spiaggia sia per il Napoli che per il Brescia. Quella di stasera è una partita da vincere per ambo le formazioni, costrette ai tre punti per inseguire il rispettivo obiettivo.

NAPOLI A MENO DODICI - Per essere sicuro della riconferma Gattuso dovrebbe arrivare in Champions League. È chiaro che un trofeo - la Coppa Italia, in particolare - aiuterebbe un ambiente depresso, dopo l'addio di Ancelotti, a rinascere. C'è grande unità di intenti fra il tecnico e la dirigenza, ma, come in ogni annata e in ogni luogo, sono i risultati che contano. Agganciare la zona Champions sarebbe fondamentale per rifondare, arrivare in Europa League un po' meno, al netto delle parole di facciata.

BRESCIA LONTANO A SETTE - Paradossalmente più vicina la zona salvezza per il Brescia, ma quasi impossibile da raggiungere. Perché nelle ultime settimane c'è stata una netta frattura tra i risultati dei lombardi e quelle delle dirette concorrenti per evitare una retrocessione. In caso di sconfitta il rischio di scivolare ulteriormente non è esagerato (il Genoa gioca con la Lazio) ma significherebbe una partita in meno e divario comunque non toccato, mentre le altre faranno punti.