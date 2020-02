vedi letture

Gennaro Gattuso preferisce la Coppa

In Champions League è atteso dall'enorme scoglio chiamato Barcellona ma per adesso, in Coppa Italia, Gennaro Gattuso ha fatto tris. Tre vittorie su tre, la prima non certo impossibile contro il Perugia, la seconda contro la Lazio che è la squadra del momento, oggi in casa dell'Inter che è capolista in Serie A a braccetto con la Juventus. Eppure in campionato il Napoli è nella parte destra e il ruolino di marcia di Ringhio è peggior di quello dell'esonerato Carlo Ancelotti. Montagne russe. La vittoria con la Juventus, il ko col Lecce. La sconfitta con la Fiorentina, , il roboante 4-2 di Genova con la Sampdoria.

Preferisce la Coppa Al fischio finale Gattuso si è dimostrato soddisfatto. Ha fatto i complimenti ai suoi ma ha ribadito che "gli avversari vanno rispettati e che ci vuole sempre questo atteggiamento". E' un Napoli da gara secca, da novanta minuti. Che sembra non saper gestire la gara soprattutto contro avversari di minor lignaggio, come fatto contro il Lecce nell'ultimo week-end. Cagliari e Brescia in Serie A, nelle prossime due, diranno la verità su questo. Poi il Barcellona, in casa. Per capire se Gattuso davvero preferisce la Coppa. Come un certo Carlo Ancelotti.