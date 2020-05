Tutti sul divano per Fortuna Düsseldorf-Paderborn

È un’esagerazione, perché il 26° turno di Bundesliga prevede anche l’accesissimo derby della Ruhr, quel Borussia Dortmund-Schalke 04 che avrà ben altri contenuti tecnici e non solo agonistici. Però la sfida tra la terzultima e l’ultima in classifica del campionato tedesco è l’immagine migliore per mettere in risalto il sottile piacere dell’appassionato medio di calcio, pronto anche a seguire una partita che in altre circostanze non avrebbe degnato della benché minima attenzione. E invece, dalle 15.30 di oggi, qualcuno si appassionerà anche alle sorti degli altrimenti dimenticabili Stöger e Pröger.

Il vantaggio della Germania. È un dato di fatto: il campionato tedesco riparte prima di tutti, mentre gli altri ancora si interrogano finanche su come riprendere ad allenarsi. E di conseguenza pone le basi per staccare i competitor, anche sul fronte dei diritti TV, sui quali peraltro in Germania (e forse non è un caso che il loro calcio sia più solido del nostro) hanno storicamente riposto una fiducia ben inferiore a quanto accaduto, per esempio, in Italia. Oggi, però, qualche televisore del Bel Paese, come pure in Brasile, negli Stati Uniti o in Australia, si accenderà per seguire sfide alle quali queste nazioni non avrebbero mai pensato di potersi appassionare.

Non parliamo di modello. Da due punti di vista. Il primo: paragonare due Stati con condizioni economiche, sociali, sanitarie così lontane è un errore, almeno nel bel mezzo di una crisi. Poi ci sarà tempo per capire perché loro sì e noi (forse) no. Il secondo: banalmente, in queste righe lasciamo per un attimo da parte i veleni, le accuse, anche le speranze. Ve le raccontiamo ogni minuto, nell’incertezza di questi giorni. Ripartiremo, se potremo: tifiamo tutti per questo, chi per soldi e chi per passione. Nel frattempo, alle 15.30 accenderemo la TV. Lo farà anche chi pensa ad altro e si svagherà per un paio d’ore, con quel passatempo che in realtà è molto di più e fa parte, da quasi un secolo, della nostra identità nazionale. E guarderemo anche Fortuna Dusseldorf-Paderborn. A prescindere da tutto, con un pizzico di invidia.