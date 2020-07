Il futuro di Maurizio Sarri sarà giudicato dai risultati di questa stagione

Perder due finali su due, quando vincere è l'unica cosa che conta, è un'indicazione. E' la direzione che rischi di prendere, quando sei davanti a un bivio. Maurizio Sarri ha perso due partite strane, la prima nel deserto d'Arabia, la seconda in quello di Roma. Spalti vuoti d'anima da una parte, tribune piene di luci e di echi nel silenzio dall'altra. Però la circostanza ha riguardato anche Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso, altra generazione e percorsi. Gavetta tra i giovani il primo, una Lazio per colpa di Marcelo Bielsa e un Napoli per quella di Carlo Ancelotti il secondo, dopo il sudore e le fatiche di Milano ma pura di Creta e Palermo.

Sarri è uscito sconfitto e battuto, meritando il cucchiaio di legno, sia a Riyad che all'Olimpico. Mai in partita, quando contava, e suonano così beffarde quelle medaglie della vigilia. Perché ha vinto nel calcio di provincia, delle basse leghe. E se è vero il postulato che le gare durano ovunque 90 minuti e che vincere non è mai facile, lo è altrettanto pensare che alla Juventus, Nobil Dama d'Italia, questo non possa bastare. E' sbarcato a Torino per la Rivoluzione in tuta e fumo di sigaretta, il Sarri-ball è un vago pensiero e un profondo mistero per adesso. E' sempre in corsa in Champions e primo in Serie A, si dirà, ma l'orizzonte non è certo vicino con la Lazio che tallona a un punto e col Lione che è al blocco di partenza davanti in Europa. Intanto, quando contava, ha perso. Due su due, Arabia e Roma.

Sicché è lecito pensare, e così sarà, che il progetto Sarri-Juventus sarà legato ai risultati. Inevitabilmente. Dovesse fallire, allora ecco che il futuro sarebbe una graticola, e magari un addio. E' un pensiero che Andrea Agnelli e tutti quelli che hanno messo la fiche sul tecnico toscano non vogliono veder sfiorare le proprie menti. Però è una strada, una di quelle che al bivio di una stagione è segnata in nero su nero, incubo su incubo. E' la direzione che rischi di prendere, quando vincere è l'unica cosa che conta. E quando il bel gioco non c'è.