Il Mondiale lontano eppure così vicino. Italia, non dimenticare la lezione della notte più buia

vedi letture

Almeno non c’è la Svezia. Alla faccia della voglia di rivincita: quei vichinghi lì non li vogliamo vedere mai più. Ci hanno regalato l’estate calcisticamente più triste di sempre, loro e Ventura. C’è la Svizzera, e al di là delle iniziali di comune con Ibra & Co c’è anche il rischio che sia un avversario più complicato di quel che sembra. A meno che l’Italia non abbia debellato il virus. Perché, non prendiamoci in giro, il 2018 non è stato colpa della Svezia.

Urna benevola. D’altra parte, non poteva essere altrimenti. La nazionale più forte della seconda fascia era la Polonia, che in Nations League contro gli azzurri il pallone non l’ha neanche sfiorato, altro che toccarlo. Qualsiasi sorteggio sarebbe stato benevolo, quello di ieri lo è a tre quarti, perché comunque nelle singole urne Roberto Mancini e i suoi non hanno quasi mai pescato l’avversario meno pericoloso, anzi. Per la cronaca, oltre alla Svizzera: Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Meno che la provincia del Vecchio Continente. Il punto è però che era l’Italia a essere più forte, qualche che fosse il verdetto delle palline di Zurigo.

Il 2018 sembra lontano. Essere tornati in prima fascia, da questo punto, aiuta eccome. D’altro canto, la Svezia nasce dalla Spagna, nostra avversaria nelle qualificazioni ai mondiali del 2018, perché all’epoca eravamo in seconda fascia. Oggi quel periodo sembra davvero fare parte di un’altra era: col Mancio l’Italia ride, scherza e si diverte. Vince e quasi sempre convince. Qualche spina nella rosa c’è, perché se parliamo del rinnovo di un contratto che scade fra due anni evidentemente c’è il fondato sospetto che non sarà poi così semplice come assicura il presidente Gravina. Ma tutto sommato la rosa è bella e profumata.

Il 2022 anche. Lo sarà comunque, geograficamente, perché si giocherà in Qatar. Lo sarà per questioni di abitudini: si svolgerà tra due anni, di questi tempi. Appena prima di Natale: incredibile, per noi che il mondiale siamo abituati a viverlo d’estate. E più di tutto vogliamo tornare a viverlo: per questo, anche se pare così lontano, è dietro l’angolo. Non ci siamo andati nel 2018 perché avvitati su noi stessi, incapaci di reagire a un paio di schiaffi subiti e di uscire da preconcetti e pregiudizi tattici. Nello specifico, del nostro ct dell’epoca. Il percorso per lavare, una volta e per tutte, l’onta inizia a marzo. Mancini sembra sulla buona strada.