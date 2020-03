La meraviglia di You'll Never Walk Alone e l'assurdo paradosso di Anfield tutto esaurito

vedi letture

You'll Never Walk Alone prima del fischio d'inizio è una carezza per l'anima. Però quando la ragione supera l'istinto, allora quanto vale la vita umana? Da Madrid tremila Colchoneros, dalla città più colpita dall'epidemia Coronavirus di tutta la Spagna. Sugli spalti il tutto esaurito, altro che distanze, altro che sicurezza. L'Inghilterra trotta avanti mentre il mondo sprofonda, mentre gli ospedali sono al collasso, mentre pure lì, in Premier League, Arsenal-Manchester City viene rinviata proprio per colpa del COVID19. Uno stadio esaurito, pulsante, cantante. Un abbraccio distante ai cuori di chi guarda lontano, un abominio se pensiamo a quel che i governi dovrebbero fare. Preservare la salute dei cittadini. E se l'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato che il Coronavirus è Pandemia, ovvero virus contagioso che travalica rapidamente ogni confine, è paradossale vedere uno stadio pieno. E' assurdo che la UEFA ancora non abbia preso posizioni, preso decisioni. Non abbia preso di petto il virus, invece di nascondersi dietro un ricco scudo di cavilli e rimandi, fermando tutto. Dovunque. Niente campionati, niente competizioni internazionali, l'Europeo rimandato. Invece ieri sera Anfield era una meraviglia d'amore, per i suoi Reds, pulsante, a mille decibel rossi. Ma a che prezzo?