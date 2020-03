La positività di Rugani sia l'ultimo segnale per la UEFA: fermate tutti, da Champions a Europei

Fermatevi. Fermate tutto. Daniele Rugani, venticinque anni, difensore della Juventus, è positivo al Coronavirus. Il calcio è un circo che non conosce tappe, sosta, luoghi e geografie. Eppure a lungo s'è discusso se aprire o chidere le porte. Se giocare di domenica, lunedì, in campo neutro. Dove, come. Ma non si è pensato al perché, che non riguardasse casse e incasso. Daniele Rugani è positivo al COVID19, per fortuna asintomatico, e allora il circo si deve fermare. Perché Rugani ha abbracciato i compagni di squadra, ha sfidato gli avversari. Ha vissuto spogliatoi. Ha vissuto, da persona senza sintomi, ma con dentro un virus.

Che è invisibile, infimo. Impossibile da vedere. Rugani positivo vuol dire che l'Inter si ferma, vuol dire che le altre avversarie si stoppano. Perché quelli dei calciatori non è un gruppo di persone qualunque, ma che gira, viaggia, è a contatto con centinaia di altri individui, continuamente.

Che aspetta, adesso, la UEFA? Che ci sia un caso più grave? La FIGC aveva detto che i campionati sarebbero stati fermati ma questo prima dello stop imposto da CONI e Governo. E le competizioni europee? La Juventus non potrà giocare contro il Lione perché adesso dovrà andare in quarantena. Ma è una goccia in un oceano destinato a breve ad espandersi. Sospendere Champions League ed Europa League, rinviare al 2021 gli Europei, è l'ultimo dei pensieri perché prima c'è la salute. Ma l'immagine di Anfield pieno, stasera, fa riflettere. Fermate tutto, finché siamo in tempo.