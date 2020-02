vedi letture

La scelta più facile, l'esonero più duro. Semplici-SPAL, il sogno è finito

Leonardo Semplici non è più l'allenatore della SPAL. Dopo duecentodiciannove partite sulla panchina degli estensi, la promozione dalla C alla B, dalla B alla A, dopo due salvezze storiche, non è più il tecnico della SPAL. Esonerato. "La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni", il telegramma social dedicato all'allenatore che ha riportato la squadra in massima serie dopo quarantanove anni.

Sicché sorge subito il dubbio, l'interrogativo, se nel calcio esista ancora la riconoscenza. Oppure se affondare insieme a fine anno, col binario che oggi pareva segnato, sarebbe stata una scelta romantica ma forse illogica. O se quella più razionale forse magari dirsi addio d'estate, e scegliere nuove strade. La SPAL è ultima, esonerare l'allenatore è la scelta più ovvia, normale, facile, in queste condizioni.

Però Semplici, per quel che ha fatto in passato, non è un allenatore normale, per la SPAL. Ha fatto miracoli, capolavori, ha trascinato gli estensi a rivivere un sogno. D'estate ha perso Lazzari per il mercato e Fares per l'infortunio. Il motore delle sue formazioni sono gli esterni e questo è mancato alla sua squadra. Le ali, per volare, ancora. Così il sogno si è infranto e la società ha deciso di esonerarlo. Ingraditudine, scelta logica, illogica, l'abbandono di una via romantica con la speranza di un nuovo capolavoro. Finisce oggi, duecentodiciannove partite dopo.