La settimana più lunga

Siamo cresciuti a comproprietà e rovesciate, sbattere la faccia sulla conta dei morti ci ha fatto prendere coscienza con la realtà. Per noi, per la redazione di Tuttomercatoweb, è stata una settimana non semplice, così come per tutti voi, che ci leggete. Ci proviamo. Ci stiamo provando. Tutto è nuovo, tutto è diverso. Stringiamoci forte, vogliamoci tanto bene, auspici che sembrano desideri da non infrangere. Mura invisibili da non oltrepassare. Su queste colonne, dove l'accusa del presidente al dirigente, dell'opinionista all'allenatore, del calciatore all'altro calciatore erano le questioni più pungenti, abbiamo deciso di voltare pagina. Abbiamo deciso di raccontare tutto, verificando ogni fonte, facendo spesso un passo indietro e affidandoci a colleghi più autorevoli ed esperti sulle questioni di noi. Far finta di niente, ignorare il mondo, quel che è letteralmente fuori dalle nostre finestre, sarebbe stato fingere di fare gli struzzi. Il calcio è diventato un appiglio e quasi una scusante. La redazione centrale è stata chiusa, abbiamo optato per lo smart-working e a pieno organico, perché questo la contingenza richiedeva, pur con le difficoltà di ognuno, abbiamo deciso di andare avanti. Vi abbiamo raccontato le parole di Giuseppe Conte, della Protezione Civile. Dei capi degli altri governi, dagli ospedali, dalle strade. La libertà che ci manca oggi per abbracciarla davvero quando tutto sarà finito. E poi quel che resta dello sport che, tardivo, aspetta a fermarsi. Inspiegabilmente. La Champions che va avanti, Liverpool che colma d'amore ma che traboccante di persone, vive la sconfitta con l'Atletico Madrid. Quell'assurda festa di Parigi, per la partita col Dortmund. Le nazioni che chiudono, le mascherine che mancano, la gente che canta, la speranza che resta. E' stata una settimana lunga perché diversa, che ha fatto fare i conti con la realtà a ognuno di noi. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo provato a metterci un nuovo abito, perché questo l'emergenza chiede. Che l'informazione non si fermi ma che sia vera, giusta, corretta. Non per essere i primi, ma per essere precisi. Onesti. Con la vita non si scherza, sicché state a casa. Stiamo a casa. Con le esistenze rovesciate, aspettando che la tempesta passi. E che ognuno torni a fare quel che gli riesce meglio. Volerci bene.