La Youth League dell'Inter, il Basilea in Europa League: la UEFA non faccia finta di niente

I segnali che arrivano dai Governi e anche dalle Federazioni nazionali è inequivocabile. Un passo dal quale è impossibile tornare indietro. Fermarsi. D'obbligo, per contrastare il Coronavirus, per arginarlo. Per far sì che gli ospedali possano contenere l'emorragia, per dilatare una tempesta che ha travolto i tempi nostri. Anche il calcio non è esente da esempi che la UEFA, però, sembra non voler vedere. L'Inter ha sospeso l'attività del settore giovanile e dunque non scende in campo in Youth League contro il Rennes. Risultato? Sconfitta a tavolino per 3-0. Anche le autorità cittadine di Basilea hanno deciso che non sarà consentito disputare la gara di ritorno di Europa League contro l'Eintracht. Perché il virus non conosce confini e i paesi che non si stanno attrezzando con salvaguardie adeguate, purtroppo presto pagheranno il conto. Chiudere le porte oramai non basta. Serve stoppare il calcio a livello internazionale, lo sport. La Youth League dell'Inter e l'Europa League del Basilea sono le grida d'allarme. La UEFA le ascolti e chiuda il circo, sospendendolo fin quando la bufera non sarà contenuta. E rinvii l'Europeo. Prima che sia troppo tardi.