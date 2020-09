Lo strano caso di Florenzi: al PSG per un ruolo da protagonista. Ma a Roma non c'era spazio

Alessandro Florenzi è un pilastro della nazionale di Mancini. La scorsa settimana, ha giocato titolare contro la Bosnia e gode di ampia considerazione da parte del ct che in questi mesi - anche nei momenti più difficili attraversati dal giocatore - non ha mai messo in discussione la sua centralità in questa Italia.

Alessandro Florenzi è stato acquistato dal Paris Saint-Germain, club vice-campione d'Europa e campione di Ligue 1 in carica, per sostituire Thomas Meunier, terzino belga in scadenza passato a parametro zero al Borussia Dortmund che nell'ultima stagione ha collezionato 27 partite. Florenzi va al Paris Saint-Germain grazie al direttore sportivo Leonardo, che in tempi non sospetti aveva pubblicamente esternato la sua stima per questo giocatore. E che adesso, compresa anche l'occasione dal punto di vista economico, ha chiuso l'operazione in poche ore.

Vista da fuori le mura di Trigoria, sorprendente quindi vedere il trattamento che la Roma ha riservato e sta riservando a un calciatore cresciuto nel suo settore giovanile, che ha giocato più di 200 partite ufficiali con la maglia giallorossa e che sembrava dovesse diventare l'erede designato di Totti e De Rossi per raccogliere la fascia di capitano. Un testimone che Florenzi ha raccolto solo per poche gare, prima di essere scaricato anche senza offerte irrinunciabili. A gennaio Florenzi è stato ceduto in prestito al Valencia, adesso va al PSG in prestito con diritto di riscatto. Tutto pur di darlo via... e Leonardo ringrazia.