Maran, il capro espiatorio perfetto. Come tutti gli allenatori

Un anno fa il Cagliari, di questi tempi, galleggiava a quota 25. Lontano dalla zona Europa, ma con un allenatore che sembrava confermatissimo perché in grado di dare una identità e una struttura ben precisa. La salvezza è arrivata all'ultima giornata, già da cinque era però stata raggiunta la quota psicologica dei quaranta punti, raramente infranta da chi si deve salvare. Maran, mai stato in bilico, rinnovava addirittura a fine anno fino al 30 giugno 2022, un triennale per cercare di trovare una dimensione differente.

UN MERCATO DA EUROPA - In estate Giulini ha deciso di non badare a spese. Così oltre al prestito secco di Nainggolan - gratis ma costoso, almeno in termini di ingaggio - c'è stato l'arrivo di Rog (18 milioni), Simeone (15), Nandez (18), i prestiti di Olsen e Pellegrini. In più l'approdo di Gaston Pereiro a gennaio, pagando il PSV Eindhoven. Insomma, l'idea era quella di combattere per il posto nelle zone alte di classifica. E per un periodo c'è riuscito, tanto da sembrare una possibile candidata alla Champions League. Serve però una continuità che il Cagliari non ha. Volare alto rischia di bruciare le ali.

COME ICARO - E infatti l'idea che questo Cagliari potesse essere da prime cinque-sei posizioni in classifica ha fatto male. Anche perché con il nuovo anno è arrivato un filotto di risultati pessimi, tante sconfitte consecutive spezzate solamente dai tre pareggi con Brescia, Inter e Parma. La vittoria manca dal primo di dicembre, 4-3 contro la Sampdoria, una vittoria che aveva innalzato l'entusiasmo ai massimi livelli. Salvo poi precipitare come Icaro, avvicinatosi troppo al sole. E chi poteva pagare se non Rolando Maran? Osannato nei primi mesi, finito come capro espiatorio a più dieci dalla zona rossa (Genoa) e con ancora due anni di contratto.