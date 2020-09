Messi se queda. Avanti tra i veleni: la convivenza forzata non è un lieto fine

La Pulce resta al Barcellona, nonostante gli attacchi a Bartomeu. Qualcosa si è rotto, dieci mesi e un'elezione per aggiustare.

C'eravamo tanto amati. L'addio che non c'è stato, quello di Lionel Messi al Barcellona, merita tanti titoli. Se ne sono spesi e se ne spenderanno infiniti, in giro per il globo. Perché la possibilità che la Pulce lasciasse la squadra del suo cuore, della sua vita, della sua intera carriera da calciatore professionista, ha fatto davvero discutere tutti. Ha tenuto col fiato sospeso il mondo, più di Cristiano Ronaldo che lasciava il Real Madrid per trasferirsi alla Juventus. CR7 era già stato grande a Manchester, anche prima di vestire la camiseta blanca. Messi no. È sempre stato al Barcellona, e ci rimarrà ancora. Ma, appunto, si erano tanto amati.

Se queda. A quale prezzo? La permanenza di Leo non è quella di chi alla fine ha capito che assecondare l'amore di una vita sarebbe stata la scelta migliore. No, lo ha detto lui stesso, a chiare lettere: aveva deciso che era il momento di separarsi. Chi dovesse rileggere l'intervista rilasciata a Goal senza guardare il titolo penserebbe l'opposto di quel che sarà, s'immaginerebbe che Messi alla fine abbia davvero deciso di lasciare il Barcellona. Sono righe al vetriolo, autentiche bordate: al progetto che non c'è più, alla piazza da cui si è sentito persino tradito, perché ha osato mettere il discussione il suo barcelonismo. A Josep Bartomeu e a quello che rappresenta, soprattutto. Parole al fiele, veleni a fiumi in una storia fatta di fragilità e tentennamenti, ma gestita male da tutti: Messi resta solo perché pagare 700 milioni è impossibile, persino per avere lui. E perché è esplosa la pandemia, altrimenti avrebbe comunicato la sua decisione prima del 10 giugno. La Liga persa, l'8-2: sono tutte vicende che non c'entrano molto, almeno a sentire la sua versione dei fatti.

Convivenza forzata. Chi non ha mai creduto alla possibilità che Lionel lasciasse il Camp Nou ha sempre visto in questa vicenda una battaglia politica tra Messi e Bartomeu. Tra il campione fragile ma potente e il presidente con cui non è mai scoccata la scintilla: il numero dieci che voleva scegliere compagni e allenatore da un lato, il numero uno che ha rotto l'idillio del Barça di Cruijff e di Guardiola dall'altro. Per ora ha vinto Bartomeu: non sarà lui il presidente che ha venduto Messi, un marchio d'infamia che nessuno vorrebbe, all'ombra della Sagrada Familia. Ha tanto il sapore di una vittoria di Pirro, se alle prossime elezioni le sue chance di successo rasentano lo zero. Ammesso che ci arrivi e non venga sfiduciato prima. Il rovescio della medaglia è che anche le quotazioni della Pulce, nel gradimento della città e della tifoseria, non sono mai state così basse. Questa intervista, dai toni durissimi, difficilmente lo aiuterà più di tanto. A salvarlo potrebbe arrivare proprio Pep: il candidato di Messi potrebbe aver perso appeal, ma giocarsi la carta Guardiola sarà la mossa fondamentale per guidare il futuro dei culés.

Come può funzionare? Nel frattempo, c'è una stagione di mezzo. Andare avanti senza convinzione, se davvero Leo si è stancato del blaugrana e non solo del presidente di oggi, è un rischio enorme. Di più: al momento, non c'è un singolo indizio tale da far pensare che possa davvero funzionare, perché quella di Messi è stata a tutti gli effetti una resa. E quindi, se la rivoluzione che Koeman gli ha ventilato sarà tale, il Diez rischia di rimanere la malmostosa stella di un gruppo in cui non tutto ruota più attorno a lui. Che di essere al centro dell'attenzione ha sempre avuto bisogno, pur sentendone poi spesso e volentieri il peso.

The last dance. Come due genitori che litigano, ma ai quali il divorzio costerebbe troppo, Messi e il Barcellona di Bartomeu vanno avanti insieme: cosa ne penseranno i figli, che poi sarebbero i tifosi e in fin dei conti anche i veri padroni del club, in tutti i sensi, lo dirà il tempo. Quello della last dance, o forse no: alla fine, Michael Jordan ha lasciato i Bulls da vincente. Messi era pronto a farlo dopo una stagione disastrosa e non è detto che lo farà al termine della prossima. La crisi innescata dal suo desiderio di cambiare aria ha nascosto sotto il tappeto la polvere di un Barça che dall'addio di Neymar in poi ha sbagliato troppe mosse e oggi vive un vero paradosso: punta a rinnovarsi vincendo. Per riuscirvi, s'affida ancora una volta a un olandese, che è stato grande da giocatore ma non ha mai vinto nulla da allenatore. E a un campione che ha appena sparato a zero sul suo mondo, considera concluso il proprio ciclo e ha appena gettato le armi dopo aver provato la scalata all'Olimpo, non è riuscito a dimostrare di essere più grande del Barcellona. Rambo proverà ad avere successo in questa missione impossibile. Con Messi, nonostante Messi.