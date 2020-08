Non più amici, solo nemici. In finale sarà Icardi contro Perisic, ma gioca solo il secondo

vedi letture

Nemici amici fino a un anno (e mezzo) fa, ora Mauro Icardi e Ivan Perisic non devono certamente più mandarsele a dire. Perché nella finale di Champions League più strana di sempre, con un'edizione conclusa con una final eight assolutamente inusuale - e speriamo mai più vista per emergenza, magari per scelta - e incontrollabile, Paris Saint Germain e Bayern Monaco arrivano all'ultima gara con la speranza di portare a casa il trofeo. Icardi è già stato riscattato dal PSG per 50 milioni di euro, non tornerà più all'Inter. Eppure contro il Lipsia non ha giocato, visto il tridente Mbappé-Neymar-Di Maria e l'ingresso a partita in corso di Choupo-Moting, decisivo con l'Atalanta. Dall'altra parte il croato potrebbe anche cambiare le carte in tavola della sua vita calcistica.

Perché è qui che sta il problema: Perisic, pur non riscattato dal Bayern, gioca al posto di Coutinho o Coman, ma nel futuro prossimo c'è pure Leroy Sané, prelevato dal Manchester City. Il Bayern Monaco ha tante punte, probabilmente l'idea di tenerlo c'è - perché il brasiliano se ne andrà - ma è difficile pensare che possa essere titolare per sempre. Nell'ultima sfida, nell'epilogo di una stagione strana, invece sì. L'Inter in finale di Europa League, gli altri due in finale di Champions. Difficile capire chi ha fatto l'affare.