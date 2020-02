vedi letture

Romelu Lukaku oltre le aspettative

Diciassette gol alla prima stagione in Serie A. Romelu Lukaku è oltre le più rosee aspettative. Nere, azzurre, dorate come il sogno che abbagliava i cieli di San Siro dopo il suo terzo gol. Bandiera nerazzurra che sventola, Re di Milano, sorriso e muscoli. All'Inter è riuscito, tra tutte le competizioni, ad arrivare a quota venti gol in minor tempo di ogni altro calciatore. Ha segnato in tutti e due i derby in una stagione, come i grandi, come Ronaldo, come Ibrahimovic. Gli mancano per adesso solo i gol contro le grandi di questo campionato. A secco contro la Juventus, contro la Lazio, contro l'Atalanta, contro la Roma, classifica alla mano pure contro il Verona, la prima della classe a cui ha segnato è stato il Bologna: due gol all'attuale settima in classifica. E' l'ultimo step per vivere una stagione da protagonista assoluto, ancor più che del suo splendido presente.

Italiano fluente, un sorriso per tutti, gli abbracci dei compagni, la stima dei tifosi, dell'allenatore, cavalli e muscoli. Il Manchester United lo rimpiange, i tifosi e la stampa si sono resi conto d'averlo bocciato troppo presto. Forse sarebbe finita comunque ma non ha lasciato i Red Devils il campione che adesso sta sbocciando e si sta dimostrando a Milano. Conte lo valorizza in ogni suo aspetto, quasi ne azzera i difetti. E' il suo attaccante ideale, sponda, fisico, corsa, piede, contropiede, contro tutto, contro tutti. I numeri non mentono, la classifica dell'Inter pure. C'era grande attesa, per Big Rom. Sta andando oltre le aspettative.