Zidane come Ancelotti: il Real divora gli allenatori. Florentino Perez è l'unico intoccabile

vedi letture

Era già successo a Carlo Ancelotti, nel 2015. Al tecnico italiano non bastò aver conquistato l'agognata Decima appena dodici mesi prima per guadagnarsi la totale fiducia e il rispetto di Florentino Perez e dei tifosi: il secondo posto nella Liga e soprattutto l'eliminazione in Champions League per mano della Juventus (in semifinale) portarono a un esonero dal gusto amaro della mancata riconoscenza. Una sorte comune a tanti allenatori, letteralmente divorati dalle ambizioni e dalle aspettative di un club che non accetta periodi di magra, e che potrebbe toccare anche a Zinedine Zidane, straordinario artefice di tutti i successi dai Blancos negli ultimi quattro anni.

Due campionati, tre Champions League consecutive, due Mondiali per Club, due Supercoppe Europee e due Supercoppe di Spagna: un palmares invidiabile, che dovrebbe garantirgli una sorta di immunità eterna ma che invece, quasi sicuramente, non lo salverà dal licenziamento in caso di eliminazione dalla massima competizione continentale. Tra sabato e mercoledì prossimo Zizou si giocherà il futuro: il Real sarà impegnato prima nella difficile trasferta di Siviglia in campionato (sono già sette i punti di distacco dalla vetta), poi nella decisiva sfida contro il Borussia Mönchengladbach. Oltre ai freddi numeri, che nel calcio sono fondamentali ma non sempre indicativi, c'è altro. E ha radici più profonde: nel 2018, dopo aver salutato Cristiano Ronaldo e Zidane, il Real Madrid si era ritrovato in una sorta di limbo, sospeso tra rinnovamento e necessità di continuare a vincere. E solo grazie a Zidane è riuscito a risollevarsi: l'ex trequartista, da vero innamorato, era corso al capezzale di una squadra demotivata, quasi annientata dopo le esperienze fallimentari di Julen Lopetegui e Santiago Solari. A marzo 2019 aveva interrotto a sorpresa il periodo sabbatico, ricevendo garanzie dalla dirigenza. Alle parole, però, non sono seguiti i fatti: non c'è stato il salto di qualità atteso e l'ultima finestra di mercato non ha portato alcun rinforzo anche a causa degli investimenti folli (e quasi mai redditizi) effettuati nelle ultime stagioni. Il ricambio generazionale tanto atteso non c'è stato, i giocatori più affidabili continuano a essere quelli del quinquennio d'oro. Quando le cose non vanno bene, a pagare è sempre l'allenatore, anche se è uno "di famiglia" come Zidane. A Madrid, però, dovrebbero mettersi in discussione anche altre figure. CR7 probabilmente lo aveva capito ed è per questo che ha scelto di andarsene, all'apice di una storia meravigliosa.