Il talento del giorno, Ivan Angulo: velocissimo esterno tutta fascia

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ivan Angulo è un’ala veloce e spregiudicata, gioca sia a destra che a sinistra, per accentrarsi e fare male. Ha un dribbling secco che usa sempre, anche in eccesso a volte, ma spesso con grandi risultati. Cresciuto nelle fila di una piccola società colombiana, l’Envigado, si fa notare sin da giovanissimo nonostante la sua statura non favorevole e viene convocato nella nazionale U20. In una amichevole contro il Brasile, nel novembre scorso, finisce sui taccuini degli scout del Palmeiras. Poche settimane dopo la squadra brasiliana ne chiede il prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di dollari, puntualmente pagato alla vigilia della coppa del mondo U 20 in Polonia dove Angulo sta facendo vedere i suoi numeri ad una platea molto attenta di osservatori internazionali

Nome: Ivan Dario Angulo Cortes

Data di nascita: 22 di marzo 1999

Nazionalità: colombiana

Ruolo: attaccante

Squadra: Palmeiras/Bra

Assomiglia a: Federico Chiesa