Le probabili formazioni di Parma-Lazio: Kucka falso nueve

23^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo il recupero di Lazio-Verona, le squadre di Serie A ripartono tutte alla pari, finalmente, per la 23^ giornata di campionato. Archiviato il mercato invernale e con le coppe che fanno capolino, per le venti formazioni di massima serie d'ora in avanti spazio e concentrazione solo sul campo, alla ricerca dei prossimi tre punti. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 23° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara dell'Olimpico di sabato pomeriggio, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL PARMA - Oltre agli infortunati di vecchia data Inglese, Kulusevski e Scozzarella, post Cagliari si è fermato anche Andreas Cornelius, che salterà la gara contro i biancocelesti. Spazio dunque a Kucka prima punta, affiancato da Siligardi e con grandi probabilità da Caprari, già esordiente a Cagliari. A centrocampo si dovrebbe rivedere il terzetto della scorsa giornata, con Brugman in regia coadiuvato da Hernani e Jasmin Kurtic. La difesa è quella titolare, con Gagliolo e Darmian in fascia e Bruno Alves e Iacoponi al centro, davanti ancora a Simone Colombi, che ha risposto bene a Cagliari e al momento pare in vantaggio rispetto al neo arrivato Radu.

COME ARRIVA LA LAZIO - Ospiti con due assenze pesanti, gli indispensabili Radu e Milinkovic-Savic, due a cui Inzaghi non rinuncia mai. E con quattro giocatori in diffida, tra cui Ciro Immobile: non recupera al 100% Correa, che andrà al massimo in panchina, al pari di Cataldi, quindi davanti ci saranno ancora il biondo bomber napoletano e Caicedo. A centrocampo Lulic e Lazzari sulle corsie, mentre Parolo dovrebbe rilevare il serbo al fianco di Lucas Leiva e Luis Alberto, mentre in difesa con Acerbi e Luiz Felipe ci sarà Bastos, davanti naturalmente a Strakosha.