Un talento al giorno, Adam Hlozek: un prodigio di precocità

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Attaccante esterno "completo", il giovane classe 2002 Adam Hlozek è un vero record di precocità per lo Sparta Praga, ma anche per la Nazionale ceca Under 21, che lo ha da tempo inserito nelle proprie fila: come giocatore ricorda un po' Chiesa per la grande generosità, ma anche per la pericolosità nell'attaccare lo spazio e la porta, anche se le caratteristiche fisiche non sono certo simili a quelle del viola. Quasi un metro e novanta di attaccante, "dimensioni" che non gli impediscono tuttavia di essere pericoloso palla al piede e lanciato nello spazio.

Nome: Adam Hlozek

Data di nascita: 25 luglio 2002

Nazionalità: ceco

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Sparta Praga

Assomiglia a: Steven Gerrard