© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Di evidenti origini nordafricane, il numero 10 della Francia Under 17 e del PSG Adil Aouchiche si sta dimostrando uno dei fantasisti più abili e promettenti del Mondiale in corso in Brasile. Scattante, dotato di grande tecnica e specialista dei calci piazzati, si è dimostrato il leader tecnico di cui la fisica formazione transalpina aveva bisogno nella manifestazione iridata. Tutte qualità ben note a Thiago Motta e Tuchel, che se lo sono divisi durante l'annata: d'altronde i suoi numeri in Youth Leaghe parlano chiaro. Due presenze, un gol e un assist.

Nome: Adil Aouchiche

Data di nascita: 15 luglio 2002

Nazionalità: francese

Ruolo: fantasista

Squadra: Paris Saint-Germain

Assomiglia a: Youri Djorkaeff