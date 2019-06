L'Italia Under 20, in campo questo pomeriggio alle 17.30 contro la Polonia, gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale di categoria, dovrà prestare particolare attenzione al talento polacco Adrian Benedyczak. Classe 2000, prima punta, fa della stazza e della forza fisica le sue armi migliori. Un piccolo colosso in attacco: 190 centimetri di altezza che, insieme ad una buona struttura fisica, gli permettono di seminare il panico nell'area di rigore avversaria. Forte di testa, dotato di un grande senso del gol, sarà uno dei pericoli maggiori per i ragazzi di Nicolato.

Nome: Adrian Benedyczak

Data di nascita: 24 novembre 2000

Nazionalità: polacco

Posizione: centravanti

Squadra: Pogon Szczecin

Assomiglia a: Robert Lewandowski