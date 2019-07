L'amore viscerale di Agustin Urzi per il pallone, per il dribbling e per l'estetica del calcio è impressionante. Artista rapido e veloce, scattante e felino. Parte largo, tutto mancino. Poi s'accentra, dopo aver saltato un avversario, magari due, probabilmente pure tre. Ubriacante e a tratti inarrestabile, seppur ancora selvaggio e indisciplinato, il classe 2000 nato, cresciuto e pronto ad esplodere con il Banfield è uno dei talenti meno chiacchierati ma certamente più interessanti del pallone albiceleste. Già visto durante l'ultimo Sub-20, Urzi è capace di giocare sia da ala che da estremo in un attacco a tre e anche più accentrato. E' già nel mirino delle grandi squadre d'Europa.

Nome: Agustin Urzi

Data di nascita: 4 maggio 2000

Nazionalità: Argentina

Ruolo: Esterno offensivo sinistro

Squadra: Banfield

Assomiglia a: Lucas Ocampos