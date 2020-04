Un talento al giorno, Agustin Urzi: un Di Maria primissima maniera

Di lui si è parlato tantissimo in ottica Roma, ma le ultime dichiarazioni di Agustin Urzi, ala destra 20enne del Banfield e protagonista anche nel Mondiale Under 20 con l’Argentina, fanno capire come la fila di squadre a lui interessate è davvero lunga (Fiorentina, Boca, Racing, Inter, River, Roma, Benfica e Atletico Madrid a sentir lui). Rapido esterno offensivo, si fa notare per il gran dribbling ed un ottimo tiro dalla distanza, un piccolo Di Maria prima maniera. Di lui potrebbe dirci qualcosa in più Hernàn Crespo, che lo ha allenato proprio durante la sua breve esperienza con El Taladro.

Nome: Agustin Urzi

Data di nascita: 4 maggio 2000

Nazionalità: argentino

Ruolo: dsterno offensivo sinistro

Squadra: Banfield

Assomiglia a: Angel Di Maria