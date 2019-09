© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Con un nome del genere, l'avvenire è assicurato: nel campo dell'arte ovviamente, quella palla al piede. Alan Nicolás Marcel Picazzo è un fantasista, o esterno offensivo, argentino di grande talento, cresciuto al River Plate sotto l'ala protettiva di Gallardo, uno che di laterali d'attacco se ne intende eccome. Classe 1999, si distingue proprio per la classe e la velocità che sa mettere in campo ogni qual volta viene chiamato in causa.

Nome: Alan Nicolás Marcel Picazzo

Data di nascita: 21 giugno 1999

Nazionalità: argentino

Posizione: attaccante laterale

Squadra: River Plate

Assomiglia a: Marcelo Gallardo