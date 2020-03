Un talento al giorno, Albert-Nicolas Lottin: le petit Karembeu del Bordeaux

vedi letture

Albert-Nicolas Lottin ha debuttato l'anno scorso da professionista con la maglia del Bordeaux, ad appena 17 anni, contro il Marsiglia: i girondini si confermano uno dei vivai più prolifici d'Europa grazie allo sviluppo di giocatori come Ounas, Valbuena, Saivet, Koundé, Krychowiak e Chamakh. Il prossimo a farsi strada nel calcio professionistico potrebbe essere questo 2001 francese, ma di origini senegalesi, capace di giocare sia come mezzala che qualche metro più avanti, per le sue ottime doti in fase di rifinitura e inserimento. Grande personalità, la squadra non ha esitato a mandarlo sotto la curva dopo il successo sull'OM nel giorno del suo esordio in Ligue 1.

Nome: Albert-Nicolas Lottin

Data di nascita: 29 agosto 2001

Nazionalità: francese

Ruolo: mezzala destra o sinistra

Squadra: Bordeaux

Assomiglia a: Christian Karembeu