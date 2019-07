Un talento al giorno, Alberto Retuerta: il canterano d'oro del Real

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Alberto Retuerta, meglio conosciuto come Retu, è uno dei giovani più interessanti della Cantera del Real Madrid. Difensore centrale classe 2002, abbina tecnica, velocità e forza fisica. Dotato di una buona tecnica, presso è il primo ad impostare la manovra dei giovani Blancos. Fisicamente non è un colosso, ma nonostante questo riesce spesso e volentieri ad avere la meglio contro gli attaccanti. Abile anche nel gioco aereo, nonostante non sia altissimo.

Nome: Alberto Retuerta

Data di nascita: 1 gennaio 2002

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Real Madrid

Assomiglia a: Raphaël Varane