Un talento al giorno, Alec Georgen: il PSG ha in casa il nuovo Sagnol

l PSG si coltiva in casa il nuovo Willy Sagnol. Un paragone importante per il giovane Alec Georgen, per niente spaventato però dalla carriera da campione che il destino potrebbe riservargli. Il francese classe 1998, proprio como l'ex Bayern Monaco, è un terzino destro dotato di grande capacità di spinta e velocità. Qualità che hanno presto attirato l'interesse degli scouts del più importante club di Francia. Pur essendo alto poco più di 170 cm, Georgen è infatti già riuscito a diventare un gigante dell'academy del PSG e non solo. Anche la Nazionale francese ha notato le sue doti tecniche, rendendolo un giocatore simbolo dell'Under 17, dell'Under 18 e dell'Under 19. Il percorso di crescita dell'esterno di Clamart prosegue a gonfie, la fascia destra del PSG e dei Bleus potrebbe aver già pronto il suo futuro padrone.

Nome: Alec Georgen

Data di nascita: 17 settembre 1998

Nazionalità: francese

Ruolo: terzino destro

Squadra: Paris Saint-Germain

Assomiglia a : Willy Sagnol