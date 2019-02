Un talento al giorno, Alejandro Marcos: innesto di qualità per il Toro

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

E' di ieri la notizia dello sbarco in Italia di Alejandro Marcos, terzino mancino spagnolo classe 2000 che ha deciso di non continuare col Barcellona e di firmare con il Torino, che si è assicurato le sue prestazioni dopo l'accordo con i blaugrana. Trattasi di un laterale eclettico, capace di giocare anche qualche metro più avanti, dotato di grande qualità e che può rivelarsi un ottimo innesto per la formazione Primavera di Coppitelli, che potrebbe utilizzare l'iberico non solo per le sue capacità difensive ma anche per la costruzione del gioco.

Nome: Alejandro Marcos

Data di nascita: 29 febbraio 2000

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Barcellona

Assomiglia a: Aleksandar Kolarov