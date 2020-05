Un talento al giorno, Aleksander Buksa: 2003 che farà parlare di sè

Un 2003 destinato a far parlare di sè, appena i campionati ricominceranno: Aleksander Buksa, centravanti polacco del Wisla Cracovia, è a detta di molti operatori del mondo del calcio uno dei futuri crac del prossimo mercato. Il capocannoniere più giovane nella storia del Wisła Cracovia, (ha battuto il record di 83 anni fa di Mieczysław Gracz), ha attirato su di sè le attenzioni dei grandi club, anche per le sue caratteristiche: punta centrale dotata di una notevole altezza, brava nel gioco aereo, è dotato anche di un sinistro violento e preciso, che lo rendono temibile anche dalle media/lunga distanza. Un gioiellino che non sembra avere paura di nulla e che la Roma in particolare si è messa a seguire con particolare interesse.

Nome: Aleksander Buksa

Data di nascita: 15 gennaio 2003

Nazionalità: polacco

Ruolo: centravanti

Squadra: Wisla Cracovia

Assomiglia a: Miroslav Klose