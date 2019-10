Un talento al giorno, Alerrandro: un Icardi in salsa brasiliana

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza, conosciuto semplicemente come Alerrandro è uno dei giocatori più interessanti del panorama calcistico brasiliano. Classe 2000, non rispecchia la classica punta brasiliana. Alerrandro è un rapace di area di rigore, forte di testa e che fa dell'istinto la sua arma migliore. Ricorda, per caratteristiche, l'argentino Mauro Icardi.

Nome: Alerrandro

Data di nascita: 12 gennaio 2000

Nazionalità: brasiliani

Ruolo: brasiliano

Squadra: Atletico Mineiro

Assomiglia a: Mauro Icardi