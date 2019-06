Un talento al giorno Alexander Alvarado: il predestinato dell'Ecuador

Fonte: A cura di Simone Lorini

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Alexander Alvarado, partendo da sinistra, ha disputato un ottavo di finale ai limiti della perfezione, aiutando l'Ecuador nell'impresa della competizione, il successo che ha eliminato una delle favorite per la vittoria finale, l'Uruguay. Tecnicamente parliamo di un giocatore che può giocare praticamente in ogni ruolo del centrocampo, sfruttando un destro molto delicato ma anche una mobilità non comune per un calciatore di questa qualità. Nell'Aucas è schierato come ala sinistra o destra, ma con la sua velocità anche centralmente sa essere devastante.

Nome: Alexander Alvarado

Data di nascita: 21 aprile 1999

Nazionalità: ecuadoriano

Posizione: esterno d'attacco

Squadra: Aucas

Assomiglia a: Sebastian Giovinco