Un talento al giorno, Alexander Nubel: sulle orme di Neuer

Tudorf, Paderborn e Schalke 04 nella carriera di Alexander Nubel, che il Bayern Monaco ha però già nesso nel mirino per il futuro della propria porta: il titolo di miglior portiere dell'Europeo Under 21, perso in finale dalla Germania, non fa che confermare le qualità di questo estremo difensore classe 1996, ormai pronto per il salto nella selezione maggiore. Biondo, oltre un metro e novanta, proveniente dallo Schalke: vi ricorda qualcuno? Ovviamente la traccia è quella lasciata da Manuel Neuer e le possibilità che l'arrivo sia il medesimo, sono alte.

Nome: Alexander Nubel

Data di nascita: 18 febbraio 1996

Nazionalità: tedesca

Ruolo: portiere

Squadra: Schalke 04

Assomiglia a: Manuel Neuer