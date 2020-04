Un talento al giorno, Anatoliy Trubin: il prossimo Lunin è già arrivato

Il prossimo Lunin ha solo un paio di anni in meno del compagno ed ha già messo a frutto le proprie qualità al punto da essere seguito da più di un club europeo: il classe 2001 Anatoliy Trubin ha anche esordito in Prima Squadra, con lo Shakthar Donetsk, prima dello stop ai campionati per l'emergenza Coronavirus. Nonostante una Youth League molto difficile (6 presenze 14 gol subìti, diversi anche contro l'Atalanta), il portiere ucraino ha dimostrato di avere i numeri giusti per essere un elemento della Prima Squadra dei pluricampioni di Ucraina: bravo nelle uscite, forte dei suoi 2 metri di altezza, sa destreggiarsi bene anche coi piedi, un fondamentale dove il club arancionero lavora con grande dedizione.

Nome: Anatoliy Trubin

Data di nascita: 1 agosto 2001

Nazionalità: ucraino

Posizione: portiere

Squadra: Shakhtar Donetsk

Assomiglia a: Andryi Lunin