Un talento al giorno, Andri Lucas Gudjohnsen: continua la dinastia islandese

vedi letture

Dopo il trasferimento di Sveinn Aron Gudjohnsen, attaccante classe '98, allo Spezia, anche Andri Lucas sta facendo parlare di sè. Stesso ruolo ma quattro anni più piccolo, il secondo figlio calciatore dell'ex Barcellona e Chelsea milita nel Real Madrid. A 17 anni, Andri sfiora già il metro e novanta e sa lavorare in area, avvantaggiato da un destro tecnico, una buona mobilità e la freddezza sottoporta: nella cantera merengue è considerato forse il miglior prospetto in assoluto per quanto riguarda gli attaccanti. E a Madrid gioca anche il terzo dei fratelli Gudjohsen, Daniel Tristan, classe 2006 inserito nella formazione Infantil A: anche lui attaccante, per giocare nella squadra del fratello ha detto no persino al Barcellona.

Nome: Andri Lucas Gudjohsen

Data di nascita: 29 gennaio 2002

Nazionalità: islandese

Posizione: centravanti

Squadra: Real Madrid

Assomiglia a: Miroslav Klose