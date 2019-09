Un talento al giorno, Ansu Fati: il predestinato del Barça

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

È l'ultima stella prodotta dalla Cantera del Barcellona. Ansu Fati ha debuttato in Liga a 16 anni, 10 mesi ed un giorno: un debutto precoce, meglio di Messi e secondo solo a quello di Vicente Martínez Alama nel 1941. Un vero e proprio predestinato, visto che dopo aver esordito contro il Betis, ha trovato addirittura il gol nel match successivo con l'Osasuna, battendo così il record di Bojan Krkic come più giovane marcatore della storia blaugrana. Esterno forte tecnicamente, veloce, e dotato di un buon tiro: un talento vero, un predestinato pronto a fare la storia del Barcellona. Se il buongiorno si vede dal mattino, in casa Barça possono stare tranquilli.

Nome: Ansu Fati

Data di nascita: 31 ottobre 2002

Nazionalità: Guinea-Bissau/Spagna

Posizione: attaccante esterno

Squadra: Barcellona

Assomiglia a: Ousmane Dembélé