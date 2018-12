Un talento al giorno, Ante Palaversa: regista made in Croatia

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Una volta ogni tanto non parliamo della Dinamo Zagabria, ma di un talento su cui i pluricampioni di Croazia non sono ancora riusciti ad arrivare. Il regista di centrocampo Ante Palaversa, di chiare origini latine ma sin da piccolo in forza alla formazione di Spalato, l'Hajduk. Un regista a cui piace toccare tante volte la palla, bravo nell'assist e specialità nella visione di gioco. Il suo acume tattico inoltre lo rendono un uomo squadre preziosissimo, anche se non risulta essere velocissimo nell'allungo.

Nome: Ante Palaversa

Data di nascita: 6 aprile 2000

Nazionalità: croato

Ruolo: mediano o centrocampista

Squadra: Hajduk Spalato

Assomiglia a: Toni Kroos