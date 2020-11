Un talento al giorno, Antonis Aidonis: un giovane Hummels per la rinascita tedesca

Jolly difensivo preziosissimo per il proprio tecnico, Antonis Aidonis è un centrale classe 2001 che si sta conquistando sempre più spazio in Bundesliga, grazie a delle qualità che lo hanno portato ad essere un pilastro in ogni selezione giovanile in cui ha giocato. Ricorda il giovane Hummels per la sua capacità di essere regista arretrato, ma anche un eccellente incontrista. Non a caso il tecnico dell'Under 20 Guido Streichsbier lo ha usato indifferentemente come centrale di difesa che come mediano davanti alla linea arretrata nel 4-2-3-1. Un centrale eclettico che verrà molto utile nella prossima rifondazione teutonica.

Nome: Antonis Aidonis

Data di nascita: 22 maggio 2001

Nazionalità: tedesco

Posizione: difensore centrale o mediano

Squadra: Stoccarda

Assomiglia a: Mats Hummels