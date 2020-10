Un talento al giorno, Ardy Mfundu: sulle orme di Kompany. Il centrale del futuro

vedi letture

"La lingua è una barriera per me e mio fratello". Per fortuna Ardy Mfundu fa parlare sopratutto il suo calcio: difensore classe 2003 proveniente dal Mechelen, si è imposto come uno dei talenti emergenti del calcio tedesco grazie al passaggio allo Schalke 04, al punto da entrare nella lista dei 60 giovani talenti che il Guardian compila ogni anno ad inizio stagione. Dal punto di vista tecnico tattico parliamo di un centrale, capace di adattarsi anche a mediano, forte fisicamente e in tutti i fondamentali della difesa: anticipo, posizionamento e colpo di testa. Un gioiellino che sembra aver ancora tanti margini di miglioramento davanti a sè.

Nome: Ardy Mfundu

Data di nascita: 9 aprile 2003

Nazionalità: belga

Ruolo: difensore

Squadra: Schalke 04

Assomiglia a: ‌Vincent Kompany